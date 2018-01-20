Başkan adayları oylarını kullandı

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesinde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi. Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

Başkan adayları, üyelere hitap etti

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan adayları Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz, oy verme işlemi öncesi üyelere hitap etti.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede ilk olarak söz alan Mustafa Cengiz, genel kurulun zamanlamasına değinerek, "Seçimin daha uygun zaman ve zeminde, eşit şartlarda olmasını isterdik. Ancak böyle oldu, camia için hayırlı olmasını diliyorum. Burada konuşma yaparak kararınızı değişmeyeceğimi biliyorum. Bu dostane seçim havasının bozulmasını istemiyorum. İnsanların iyi niyetle, Galatasaray aşkıyla buralara geldiğini biliyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dursun Özbek de seçimin Galatasaray'a hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "2,5 yıldan beri bana verdiğiniz görev çerçevesinde Galatasaray'da yaptıklarım malumunuz. Bundan sonra yapacaklarımı da açıkladım. Galatasaray'ın yarınlarının bugünden daha güzel olmasını arzu ediyorum. Galatasaray'da istikrarın yer almasını ve huzur olmasını istiyorum. Seçim dönemi rekabet içinde geçer. Fakat asıl rekabet dışarıda rakiplerimizle. Çünkü futbol ekonomisinin sunduğu olanaklar çok yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklandım. Süper Lig'de şampiyonluk ve devamında gelecek para 250 milyon lirayı geçiyor. Bu her takım için çok büyük bir meblağ. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını kazanmasına odaklandım. Bu yüzden eğer bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz desteğinizi rica ediyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum."

Özbek ve Cengiz oylarını kullandı

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen genel kurulda Dursun Özbek 3, Mustafa Cengiz ise 8 numaraları sandıkta oylarını verdi. Dursun Özbek, oy verme işlemi sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimi güzel bir havada gerçekleştirdiklerini belirterek, "Katılımın yüksek olduğunu biliyorum. Galatasaraylıların bu demokrasi şölenine katılacaklarından şüphem yok. Seçimin Galatasaray için en hayırlı neticeyi doğurmasını diliyorum." diye konuştu.

Genel kurulda oy verme işlemine 18 sandıkta başlandı

Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemine başlandı.

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 18 sandık hazırlandı. Genel kurulda, kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 7 bin 688 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.

İki aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri, Dursun Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Yeni dönemde başkanlığa talip olan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu aday listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asil üyeler: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Hasan Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce.

Yedek üyeler: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.

Mustafa Cengiz:

Asil üyeler: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek üyeler: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.