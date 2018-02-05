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Başkan Cengiz, istifasını istedi

Galatasaray'da Başkan Cengiz, kendisinden habersiz olarak CHP Parti Meclisi'ne seçilen Ünal Çeviköz'ün istifasını talep etti

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:56
Başkan Cengiz, istifasını istedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ünal Çeviköz'ün istifasını istedi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ünal Çeviköz'ün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün yapılan 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçilmesi, bu durumdan habersiz olan başkan Mustafa Cengiz'in tepkisini çekti. Başkan Cengiz'in, yaptığı görüşmede Ünal Çeviköz'den Galatasaray'a yönetici olarak hizmet etme ya da siyasete devam etme yönünde bir tercih yapmasını istediği, sonrasında da istifasını talep ettiği belirtildi. Ünal Çeviköz'ün, yönetim kurulundan istifa ettiğine dair dilekçesini gün içinde kulübe ulaştıracağı aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 17:03
Anahtar Kelimeler:
Ünal ÇeviközSÜPERLİGMustafa CengizGalatasarayFutbolCHP
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