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Başkan yeni listeyi tanıttı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi üyelerle bir araya geldi

20 Mayıs 2018 Pazar 17:35
Başkan yeni listeyi tanıttı

Sarı-kırmızılı kulübün Kalamış Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda üyelere hitap eden Mustafa Cengiz, yeni yönetim listesinde yer alan isimleri tanıttı.

‘Bize nasip oldu’

Konuşmasına, Spor Toto Süper Lig’de kazanılan şampiyonluğun mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını aktararak başlayan Cengiz, “Atamızın Samsun’a çıkış tarihi olan 19 Mayıs’a denk gelen bu şampiyonluğa ulaşmak bize nasip oldu.” dedi.

Yönetimde bulundukları 4 aylık süreçte çok çalıştıklarını anlatan Başkan Cengiz, “Bu işleri asla övünmek için, seçim kazanmak için, oy almak için yapmadık. Bize tevdi edilen kutsal görevi yerine getirmek için çalıştık. Bu ayağa kalkış, sizlerden aldığımız güçle oldu. Destekleriniz olmasaydı, bugün huzurunuza, şampiyon bir takımın, şampiyon bir camianın temsilcisi olarak gelemezdim.” diye konuştu.

Cengiz, konuşmasının ardından, yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimleri tek tek tanıttı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMustafa Cengiz19 Mayıs şampiyonluk
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