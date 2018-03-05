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Başkent takımlarına yeni stat

Ankara'da yapımı devam eden Eryaman Stadı, gelecek sezon başkentli futbolseverlere hizmet verecek

05 Mart 2018 Pazartesi 14:25
Başkent takımlarına yeni stat

Ankara'nın futbolda yeni yüzü olacak Eryaman Stadı, gelecek sezondan itibaren futbolseverlerin hizmetine sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin arsa karşılığında özel bir inşaat firmasına yaptırdığı stadyumdan başkentin 3 ekibi Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve MKE Ankaragücü'nün yararlanması planlanıyor. 22 bin seyirciye ev sahipliği yapacak stadyumda hibrit çim kullanılacak. 62 bin 255 metrekarelik alana kurulacak statta zemin alttan ısıtmalı olacak. Dört kattan oluşacak stadyumda 734 araçlık otopark, 51 loca ve 48 kişi kapasiteli basın tribünü de yer alacak.

Eryaman Stadı üstlenici firma proje müdürü mimar Taylan Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü stadı yeni sezona yetiştirmek için gayret ettiklerini söyledi. Stadın ilk yapılan projesinde 18 bin kişilik kapasitenin, 22 bine yükseltildiğini belirten Oktay, "Hem Gençlik ve Spor Bakanlığı, hem de Ankara Büyükşehir Belediyesinin direktifleriyle inşaatımız sürüyor. Şu anda betonarme kısmını bitirdik. Tribün prekastlarının montajı da bitti. Dört bloktan üçünün çelik çatısını tamamladık. Önümüzdeki haftalarda çatı kaplamasının imalatları başlayacak. Haziran ayında hibrit çim uygulanmasına başlanacak. Stadımızı yeni sezona yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadın zemin etüdünde iyileştirmeler yaptıklarına değinen Oktay, "Yaklaşık 4,5 ay içinde iyileştirme yapıldı. Normalde stat bu yılın nisan veya mayıs ayı içinde hizmete girecekti. Bunda zemin etüdünün yanı sıra kapasitenin 18 binden, 22 bine çıkarılması ve projenin revize edilmesi inşaatının hizmete girmesini etkiledi." diye konuştu.

Stat bakanlığa devredilecek

Taylan Oktay, tamamlanmasının ardından yeni sezonda stadın Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesinin planlandığını söyledi. Stadın Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldığını hatırlatan Oktay, "Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yıkılmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol yapılarak stadın bakanlığa devir işlemlerinin gerçekleşmesi planlanıyor." dedi.

Başkent ekipleri aynı stadı kullanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden mimar Selim Özyalçın, yeni sezonda Eryaman Stadı'nın 3 başkent ekibine ev sahipliği yapacağını ifade etti. Stadyumun Almanya'daki Allianz Arena'nın ufak bir benzeri olduğunu dile getiren Özyalçın, "Ankara 19 Mayıs Stadı yıkıldıktan sonra tüm yükü burası çekecek. Ankara takımlarına hizmet verecek. Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği var." şeklinde konuştu.

Henüz koltukların renklerinin netleşmediğini aktaran Özyalçın, "Buna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız karar verecek. Şu anda seçim aşamasında. Sarı-lacivert, kırmızı-siyah veya Türkiye bayrağının renkleri kırmızı-beyaz da düşünülebilir." değerlendirmesini yaptı. Stadyumda Vodafone Park'ta olduğu gibi hibrit çim kullanılacağını anlatan Özyalçın, şunları kaydetti: "Dünyada da tercih edilen çimlerden biri. Daha dayanıklı ve bozulma imkanı bulunmuyor. Çimin serilmesi planımıza göre mayıs ayı başında olacak. Bunun makineleri yurt dışından geliyor. Çatı bittikten sonra sahaya başlayacağız. Çatımızı da 1-1,5 ay içinde bitirebiliriz. Ankara'yı simgeleyen bir unsurumuz yok. Kabuk sistem tamamen. Allianz Arena'nın biraz daha küçüğü. Küçük ve şirin bir stat olacak. Seyir imkanı çok iyi. Tribünler sahaya hakim. Ulaşım imkanı çok iyi. Tam metronun yanında. Metroya 10 metre civarında. Zaten metro çıkışından stada bağlantıda da olacak."

AA

Son Güncelleme: 05.03.2018 14:43
Anahtar Kelimeler:
Taylan OktaySporSelim ÖzyalçınOsmanlısporMKE AnkaragücüGençlerbirliğiFutbolEryaman StadıAnkara Büyükşehir Belediyesi
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