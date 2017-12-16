Başkent'te gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı

Karşılaşmanın 7. dakikasında Etoundi'nin Gençlerbirliği ceza alanının solundan topu arka direkte uygun durumdaki Murillo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Manu'nun, Kasımpaşa ceza alanının sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

45. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı kornerde Kasımpaşa ceza alanında iyi yükselen Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

Bu arada maç boyunca kırmızı-siyahlı taraftarlar, teknik direktör Ümit Özat ve futbolcu Zeki Yavru'yu beyaz mendil sallayarak protesto etti.

İkinci yarı

52. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde Skuletic, uygun durumda meşin yuvarlağa dokunamadı.

55. dakikada Uğur Çiftçi'nin Kasımpaşa ceza alanının solundan yaptığı ortada Skuletic'in kontrol ettikten sonra şutunda kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Dialo'nun ortasında Jailton'un Kasımpaşa ceza alanı çizgisi üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

65. dakikada Hopf'un hatasında topla buluşan Mensah'ın, uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

83. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında Muric'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan, gol çizgisi üzerinden son anda meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşma golsüz berabere bitti.