Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkent'te sıralama mücadelesi

Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek

Bu haber kez okundu.

Başkent'te sıralama mücadelesi

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Başkent temsilcisinde kart cezalısı Koray Altınay, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Thievy Bifouma'nın durumu ise maç saatinde netleşecek.

Sıralama mücadelesi
Osmanlıspor, 24. hafta mücadelesi öncesinde 7 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet ve 30 puanla 9. sırada yer alıyor. Bursaspor ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet ve 31 puanla başkent ekibinin bir sıra üstünde 8. basamakta bulunuyor.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporOsmanlısporFutbolBursaspor24. Hafta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100