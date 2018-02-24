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Başkentte kritik randevu

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Osmanlıspor ile Antalyaspor, yarın Ankara'da karşılaşacak

24 Şubat 2018 Cumartesi 10:15
Başkentte kritik randevu

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Osmanlıspor, yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 23. hafta karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Sezonun ikinci yarısına iyi başlayamayan Osmanlıspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. İrfan Buz yönetiminde evinde sadece Kayserispor'a yenilen başkent ekibi, 19 puanla 17. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında Kayserispor'u yenerek rahat bir nefes alan Antalyaspor ise haftaya 24 puanla 14. sırada girdi.

Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Serdar Gürler ve Numan Çürüksu'nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor, Özer Hurmacı'nın ise durumu belirsizliğini koruyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporFutbolOsmanlısporSporSÜPERLİG
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