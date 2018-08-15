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Basketbol seferberliği başlıyor

MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TBF'nin yapacağı iş birliği ile basketbol kültürünün erken yaşta topluma aşılanması hedefleniyor

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:56
Basketbol seferberliği başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yapacağı iş birliğiyle basketbol seferberliği başlatacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, iş birliği protokolüne imza atacak.

TBF, özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütleri ile yapacağı protokol neticesinde, MEB'e bağlı temel ve orta öğretim okullarına basketbol sahaları yapımı gerçekleştirecek.

Basketbol kültürünün topluma erken yaşlardan itibaren aşılanmasını sağlayarak kötü alışkanlıklardan uzak bir neslin yetişmesine katkıda bulunmayı ve basketbolun temelinde yatan paylaşma, bir arada olma ve yardımlaşma alışkanlıklarını gençler arasında yaymayı amaçlayan basketbol seferberliğinin temellerinin atılacağı imza töreni, yarın saat 11.00'de Ankara HiltonSA Oteli Kavaklıdere Salonu'nda yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Basketbol SeferberliğiGençlik Ve Spor BakanlığıIşbirliğiMEBTBF
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