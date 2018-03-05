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Batalla ayrılık kararı aldı

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Pablo Martin Batalla, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:35
Batalla ayrılık kararı aldı

Bursa.com'un özel haberine göre, yeşil-beyazlı takımın kaptanı Pablo Martin Batalla, sezon sonu takımdan ayrılıyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Batalla, "Yaşım ilerledikçe performansım da düşüyor. Burada yıllardır öyle önemli kişilerin tepkiler üzerine vedalarına şahit oldum. Kötü günlerimde artık buralarda olmak istemiyorum. İyi olup daha yüksek seviyede oynama isteğiyle ayrılanlar da şahit oldum. Yönetim bir futbolcunun isteyebileceği her şeyi bana sundu. Ama sezon sonunda ayrılacağım, kararım kesin. Aklımda insanların bana doğrulttukları ıslıklarla ayrılmak istemiyorum" dedi.

İHA

Son Güncelleme: 05.03.2018 14:41
Anahtar Kelimeler:
BatallaBursasporFutbol
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