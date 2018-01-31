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Batshuayi'nin yeni durağı Dortmund

Alman ekibi Borussia Dortmund, forvet Batshuay'yi sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşma sağladı

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:11
Batshuayi'nin yeni durağı Dortmund

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Arsenal'a gitmesi beklenen Pierre-Emerick Aubameyang'ın boşluğunu doldurmak isteyen Alman temsilcisi, 24 yaşındaki Batshuayi'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Chelsea ile anlaşma sağladı. Chelsea'nin de Arsenal'da fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız Olivier Giroud'yu kadrosuna katması bekleniyor.

Fransa'nın Olympique Marsilya takımından 2016 yılında Chelsea'ye transfer olan Belçikalı futbolcu, başkent ekibinde 53 maçta 19 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Birinci Futbol LigiBorussia DortmundFutbolMichy BatshuayiTransfer
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