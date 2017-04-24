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Bayern Alexis Sanchez'in peşinde

Alman basınına göre Bayern Münih, Kyle Walker ve Alexis Sanchez için teklif yapmaya hazırlanıyor

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Bayern Alexis Sanchez'in peşinde

Arsenal'deki geleceği belirsizliğini koruyan Alexis Sanchez için dev bir iddia var.

Kicker'ın haberine göre Robert Lewandowski ile birlikte oynayacak bir yıldız arayan Bayern Münih, Arsenal'in Şilili yıldızını ideal bir transfer olarak görüyor. İddiaya göre Alman devi, yıldız futbolcu için 30 milyon euro ödemeye hazır. Alexis'in Arsenal'deki sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Öte yandan Bild'e göre Bayern'in, Tottenham'ın sağ beki Kyle Walker'ı da transfer etmek istediği öne sürüldü. 26 yaşındaki İngiliz oyuncu bu sezon Premier Lig'de 29 maça çıktı ve 5 asist yaptı.
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FutbolBayern MünihAlexis Sanchez
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