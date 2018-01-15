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Bayern'de Beşiktaş tedirginliği

Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, Beşiktaş'a karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:16
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Bayern'de Beşiktaş tedirginliği

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarına iyi hazırlanacaklarını belirtti.

Heynckes, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu için zor bir kura çektiklerini ifade etti. Beşiktaş karşısında formda olmaları gerektiğini vurgulayan 72 yaşındaki çalıştırıcı, "İyi hazırlanmış olacağız. Çünkü bu tür karşılaşmalarda dikkatli olmak gerektiğini çok iyi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Deneyimli teknik direktör, Bayern Münih için asıl hedefin Şampiyonlar Ligi olup olmadığı yönündeki soruya, "Asıl hedef lig şampiyonluğu. Daha sonra Almanya Kupası'na bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında değil, genişletilmiş dairenin içindeyiz." yanıtını verdi.

Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında Manchester City'nin başında olduğu 5 İngiliz takımının yanı sıra Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint-Germain'i gösterdi.

AA

Son Güncelleme: 15.01.2018 17:24
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiJupp HeynckesFutbolBeşiktaşBayern Münih
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