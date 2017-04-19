Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bayern'e bir darbe de Neuer'den

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in uzatmalarda Bayern Münih'i 4-2 yenerek yarı finale kaldığı maçta sakatlanan Alman kaleci Neuer'in ayağında kırık saptandı

Bu haber kez okundu.

Bayern'e bir darbe de Neuer'den

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer'in sol ayağında kırık tespit edildi.

Bayern Münih'in internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında Real Madrid'in 4-2 kazanarak yarı finale kaldığı maç sırasında Bayern Münihli Neuer'in sakatlandığı bildirildi. Açıklamada, uzatmalarda Cristiano Ronaldo'nun üçüncü golü sırasında sakatlanan Neuer'ın maç sonrasında yapılan ilk kontrollerinde sol ayağında kırık tespit edildiği belirtildi. Alman milli kalecinin Münih'e dönmesinin ardından detaylı kontrollerden geçeceği ve uygun tedavi sürecinin bu aşamadan sonra belirleneceği de ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde ise, 31 yaşındaki Neuer'in büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolAlmanyaBundesligaBayern MünihManuel Neuer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100