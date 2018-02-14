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"Bayern'i değil Konya'yı düşünüyoruz"

Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love, "İlk başta Konya maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:07
"Bayern'i değil Konya'yı düşünüyoruz"

Beşiktaş'ın devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Vagner Love, kendisinin işinin gol atmak olduğunu, arkadaşlarına yardım etmek için gol atması gerektiğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün imza günü etkinliğinde Vodafone Park'taki Kartal Yuvası'nda Beşiktaşlı taraftarlarla buluşan Vagner Love, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta kendisine bir gol hedefi belirlemediğinin altını çizerek, "Gol atmak benim işim. Arkadaşlarıma yardım etmek için gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma yardımcı olurum." diye konuştu. Alvaro Negredo ile girdikleri rekabette kazananın Beşiktaş olacağını aktaran Brezilyalı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Alvaro Negredo ile aramızda bir rekabet olursa Beşiktaş'ın yararına olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam Negredo da oynasa Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak."

"Maç maç düşünmemiz lazım"

Spor Toto Süper Lig'de 16 Şubat Cuma günü Atiker Konyaspor ile çok zor bir maç yapacaklarını aktaran Vagner Love, "İlk başta Konya maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Şu anda Bayern Münih ve Fenerbahçe maçlarını düşünmüyoruz. Bütün hazırlığımızı bu maç için yapıyoruz. Bayern Münih maçını Konyaspor maçından sonra düşünmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyleyen siyah-beyazlı forvet oyuncusu, "Quaresma gerçekten büyük bir futbolcu. Beni burada en iyi karşılayanlardan biri. Saha dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Saha dışı ilişkilerimiz saha içerisinde de birbirimize alışmamıza yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu. Ligdeki yarışın son haftaya kadar devam edeceğini vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Aradaki ufak puan farkları ligin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Büyük takımlar birbirleriyle mücadele ediyor. Diğer takımlar da aynı şekilde kendilerini gösteriyorlar. Yarışın son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vagner Love imza dağıttı

Kartal Yuvası'nda düzenlenen etkinliğe eşi ve çocuğuyla katılan Vagner Love, taraftarlara imza dağıtıp, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden golcü oyuncu, "Sizi burada görmek çok güzel. Geldiğimden beri gösterilen bu sevgi çok özel. Bu ilgiyi bu sevgiyi saha içerisinde en iyi oyunumla cevaplamak istiyorum. Bugün bütün çiftlere güzel bir Sevgililer Günü diliyorum. Ben Sevgililer Günü'mü iyi geçiriyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSpor Toto Süper LigVagner Love
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