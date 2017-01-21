"Bayern Münih'e gitmeyeceğim"

Bild Gazetesi'ne konuşan yıldız oyuncu, ''Bayern Münih'e kesinlikle gitmek istemiyorum. Bana ne teklif yaparlarsa yapsınlar 'hayır' diyeceğim. Eğer oraya gidersem Dortmund taraftarları bu duruma çok üzülür.'' dedi.



"KULÜBÜM BENİ SATARSA ANCAK O ZAMAN GİDERİM"

Gelen sorular olmasına karşın geleceği hakkında konuşmaktan çekinen Aubameyang, "Borussia Dortmund'u seviyorum ama burada 2 yıl mı kalırım 5 yıl mı veya daha fazlası mı, bilmiyorum. Haziran ayında kulübüme teklif gelir ve Dortmund beni isteyen herhangi bir kulüple anlaşırsa, ancak o zaman buradan gidebilirim ama şu anda ayrılığı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı. Borussia Dortmund formasıyla bu sezon muhteşem bir performans gösteren Aubameyang, ligde çıktığı 15 maçta 16 gol attı ve 1 asist yaptı.