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Bayraktar'dan Hakan Balta sürprizi

Galatasaray'da kadro dışı bulunan isimlerden Hakan Balta, yeniden A takıma dahil edildi

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:52
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Bayraktar'dan Hakan Balta sürprizi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda Hakan Balta sürprizi yaşandı.

Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezon planlamasına dahil etmediği isimlerden Hakan Balta, Hırvat çalıştırıcının görevden alınması sonrası tekrar A takıma döndü. Yönetim tarafından geçici olarak takımın başına getirilen Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar, Hakan Balta'yı bugünkü idmana dahil ederken, tecrübeli oyuncunun çalışmalarda yer aldığına yönelik fotoğraflar da sarı-kırmızılı kulüp tarafından servis edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik sorumlu Emrah Bayraktar yönetiminde düzenlenen antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti. Futbolcuların idmanda, pas, baskı ve reaksiyon çalışmalarının ardından 3 grup halinde değişimli olarak 7'ye 7 çift kale maç oynadıkları aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 20.12.2017 16:57
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGHakan BaltaGöztepeGalatasarayFutbolAntrenman
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