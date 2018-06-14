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'Bayramlaşmaya formayla gidelim'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Henüz birkaç gün önce satışa sunduğumuz yeni sezon formamız, biliyorum ki taraftarlarımızca çok beğenildi. Gelin bu bayram bayramlık, formalarımız olsun" ifadelerini kullandı

14 Haziran 2018 Perşembe 16:18
'Bayramlaşmaya formayla gidelim'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla taraftarların bayramlaşmalara yeni sezon formalarıyla katılmalarını istedi.

Ağaoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bayramların huzur ve iyiliğin hakimiyetinde geçen, insanın ve toplumun ruh iklimini güzelleştiren özel günler olduğunu belirtti.

Bayramların, toplumsal birlikteliğin pekiştiği, huzursuzlukların kaybolduğu, milletin hafızasında hep güzel anılarla hatırladığı günler olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Ben de bu bayramın tüm camiamız ve halkımız için güzel geçmesini yürekten temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, taraftarlara çağrıda bulunarak, şunları kaydetti: "Bu bayram, taraftarlarımıza özel bir çağrım olacak. Biliyorsunuz bayram günleri yediden yetmişe hepimiz en sevdiğimiz kıyafetleri giymek isteriz. Bayramlıklarımız vardır, özen içinde onları giyeriz. Henüz birkaç gün önce satışa sunduğumuz yeni sezon formamız, biliyorum ki taraftarlarımızca çok beğenildi. Gelin bu bayram bayramlık, formalarımız olsun. Bayramlaşmaya, sevdiklerimizle kucaklaşmaya formalarımızla gidelim. Bayramı bordo-mavi renklerle süsleyelim."

AA

Son Güncelleme: 14.06.2018 16:27
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TrabzonsporTrabzonSÜPERLİGSpor Toto Süper LigRamazan BayramıFutbolAhmet Ağaoğlu
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