"Bazı Başakşehirliler fazla konuştu"

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde, kulüp basın sözcüsü Hakan Kaynar, mücadelede iki farklı devre yaşandığını söyledi.



Kaynar, yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçına taraftarların oluşturduğu güzel görüntülerle başladıklarını vurgulayarak, "Ligler biterken her düzeyde ikinci lig, üçüncü lig demeden şampiyonluk şenlikleri seyrediyoruz. Altay, Sakaryaspor, Ankaragücü örnekleri bize gösterdi ki hangi düzeyde olursa olsun futbol u en çok güzelleştiren gönüllüler, yani taraftarlardır." dedi. "Medipol Başakşehir karşılaşmasında sanki iki farklı maç izledik." diyen Kaynar, "İlk yarı bizim açımızdan süperdi. Ancak sahada bazı futbolcuların fazla konuştuğu bir maç oldu. Hakemi etki altında bırakmak, rakibini psikolojik olarak sindirmek de ne yazık ki futbolun bir parçası haline gelmiş durumda. Bunları konuşmak için rakibin amacına ulaşmasını beklemeye gerek yok. Futbolcularımızı bu tür etki altında kalmadıkları için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Kaynar, karşılaşmanın ikinci yarısında 10 dakika içinde yedikleri iki golle maçtan mağlup ayrıldıklarını vurgulayarak, "Bizim için bu maçın güzel yanı kadro derinliğimizi görmek oldu. Forma sırası kendisine gelen her futbolcumuz üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bizim için her futbolcumuz armayı taşıdığı sürece dünyanın en yetenekli futbolcusudur. Onlar da burada oldukları sürece Gençlerbirliği'nden daha büyük bir takım olmadığını bilmeliler." değerlendirmesinde bulundu.