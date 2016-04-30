Bedavaya Milan’a gidebilir

Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’nin sahibi Jack Ma, ses getirecek bir proje üzerinde çalışıyor.



İtalya Serie A devi Milan’ı satın almak için girişimlerde bulunan ünlü işadamının yaklaşık 700 milyon avroyu gözden çıkardığı belirtildi. Çizme basınında yer alan haberde, Jack Ma’nın Milan yönetimini bu satışa ikna etmek adına Jackson Martinez’i bedavaya takıma getirmeyi vaad ettiği kaydedildi. Kolombiyalı golcü, geçtiğimiz sene de İtalyan devinin transferine girmiş ancak Çin’den gelen cazip teklifin ardından bu görüşme olumsuz neticelenmiş ve Martinez de Guangzhou Evergrande’ye imza atmıştı. Guangzhou Evergrand forması altında bu sezon 10 resmi maçan yetenekli oyuncu, takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.