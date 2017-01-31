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Bedelsiz yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş, eski futbolcusu Demba Ba ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı

31 Ocak 2017 Salı 16:55
Bedelsiz yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş Kulübü, Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen eski futbolcusu Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Demba Ba'nın 31 Mayıs 2017'ye kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir." denildi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada ise Senegalli futbolcu için "Yuvana hoş geldin Demba Ba." ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 31.01.2017 16:59
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşDemba BaKAPShanghai Shenhua
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