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"Bekle beni Beşiktaş"

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası tedavisini ABD'de sürdüren Beşiktaş'ın Senegalli futbolcusu Demba Ba, Türkiye'ye dönmek için gün sayıyor

17 Şubat 2017 Cuma 16:48
"Bekle beni Beşiktaş"

Los Angeles kentinde özel antrenörü Nabie Fofanah ile çalışan Demba Ba, sakatlığının son durumu, Türkiye ve Beşiktaş'a olan özlemiyle ilgili açıklamada bulundu. Beşiktaş'ın devre arasında sürpriz bir kararla kadrosuna yeniden kattığı Senegalli futbolcu, California Üniversitesi Drake Stadyumu'nda antrenörü Fofanah ile kondisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Demba Ba, yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini belirterek, siyah-beyazlı taraftarlara Türkçe seslenerek, "Bekle beni Beşiktaş." dedi.

"Yüzde 100 performansla oynamak istiyorum"
Yeniden Beşiktaş’ta oynamak için gün saydığını belirten Senegalli futbolcu, hazırlık çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, güç, hız ve teknik antrenmanların ağırlıklı olduğu yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti. Demba Ba, ağır bir sakatlık geçirdiğini kaydederek, "O nedenle acele etmek istemiyorum ve hazır hissettiğimde yüzde 100 bir performansla sahalara dönmeyi hedefliyorum. Çalışmalarıma Türkiye’de takımımla birlikte devam edeceğim." şeklinde konuştu.

"Katkım olsun"
Beşiktaş'a dönme sürecini de değerlendiren golcü futbolcu, şöyle devam etti: "Beşiktaş'a döndüm çünkü kulübün kazanmasını istiyorum. Takımın başarılarında benim de katkım olsun istiyorum. Zaten başarılı bir sezon geçiriyorlar, bunda benim de bir payım olursa çok mutlu olacağım. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da yakından takip ediyorum. Maçları kazanıyorlar, böyle devam edip bizim iki yıl önce elde ettiğimiz başarının ötesine geçerlerse harika olacak, dileğim herkesi mutlu edecek bir sonuç almaları."
Son Güncelleme: 17.02.2017 17:03
Anahtar Kelimeler:
ABDDemba BaBeşiktaşFutbol
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