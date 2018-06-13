"Beklediğimizden daha da kötü"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Dağın görünen yüzünü tespit edebildik. Kulübün durumu beklentilerimizden bir nebze daha kötü şu anda." dedi.

Ülker Stadı'nda yeni sportif direktör Damien Comolli'nin imza töreninden önce Ali Koç ve başkan yardımcısı Semih Özsoy, göreve geldiklerinden bu yana geçen 1 haftada yaptıklarını anlattı. Ali Koç, tarihi bir kongreyi geride bıraktıklarını belirterek, şunları söyledi: "Seçildikten sonra 1 hafta geçti. Başlar başlamaz personelle bir toplantı yaptık. Onlardan beklentilerimizi anlattık. Finansal ve hukuksal konularla ilgili bir iki şey paylaşmak istiyorum. Neyi devraldığımızı görmek için iki ayrı çalışma başlattık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Finansal konuda hali hazırda denetçimiz olan firma bizim neyi devraldığımızı tespit etmek için yoğun çalışma başlattı. Bu 3-4 hafta sürecektik. Hukuki konularda elimizde ne var ne yok onun resmini çekmek için ekip yoğun çalışıyor. Onun da 2 hafta içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. Dağın görünen yüzünü tespit edebildik. Kulübün durumu beklentilerimizden bir nebze daha kötü şu anda. Yeni kaynak getireceğiz dedik. Bir sıcak para, hibe dedik. Henüz bunun nasıl giriş olacağına karar vermedik. Resmin netleşmesini bekliyoruz. Bu konuda değişen bir şey yok. Sponsorluk komitemiz de hızla çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiden sponsorlar harekete geçti."

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarını iyi analiz etmeleri gerektiğini aktaran Koç, "İleriye dönük olarak manevraları belirlemek lazım. FFP konusunda nasıl bir manevra alanımızın olduğunu tespit etmemiz lazım. Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal durum sürdürülebilir değil. Başka takımların bizden daha kötü durumu var. Rekabet ortamında bu biraz teselli. Şampiyonluk yolunda mazeret değil ama çok mantıklı bir yatırım yapmamız lazım. İçiniz rahat olsun. Lütfen artık transfer döneminde beklentileri yükseltmeyin. Sanki sizler kurallardan haberdar değilmişsiniz gibi. Basın mensupları kanaat önderleridir. Haddime değil bu konuda size ahkam kesmek ama birlikte bunu düzeltmeliyiz. Bazen basında öyle isimler yazılıyor ki 'Ben mi farklı dünyada yaşıyorum.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetimde başkan yardımcılarının isimlerinin belli olduğunu açıklayan Koç, "Başkan yardımcılarından biri Semih Özsoy, diğeri Burhan Karaçam. Pazartesi günü bütün görev dağılımını paylaşırız. Klasik görev bölümünden daha farklı bir dağılım yapacağız. Taraftar konusunda da değişik yapılanmamız olacak. Taraftara çok önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Semih Özsoy ise taraftarın 1 haftada Fenerium'da büyük bir katkı sağladığını aktararak, "Camia bir kez daha büyüklüğünü gösterdi. Fenerium'un 1 haftadaki satış artışı yüzde 89. 30 bin forma satıldı. Bu bir rekor. Stoklarımızı eritmek için 20 bin forma daha var. Hızlı bir şekilde bitecektir. Kombine ve localara 2 katı talep geldi. Akşamüstü resmi siteden kombine satış tarihlerini açıklayacağız." değerlendirmesine bulundu.