Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94914
ALTIN
193.721
DOLAR
4.6510
STERLİN
6.2083
EURO
5.4730

Beklenen gün geldi çattı

Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki açılış maçı yarın saat 18.00'de başlayacak

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:00
Beklenen gün geldi çattı

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan yarın karşı karşıya gelecek.

Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak A Grubu karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. Açılış maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana yönetecek. Pitana'nın yardımcılıklarını Juan Pablo Bellati ve Hernan Maidana yapacak. Brezilyalı hakem Sandro Ricci ise 4. hakem olarak görev alacak.

Nestor Pitana, 1970 ve 1978'de iki Dünya Kupası'nda yer alan Norberto Coerezza'dan sonra bu şampiyonada iki kez görev alacak ikinci Arjantinli hakem olacak. İlk uluslararası maçını 2010'da yöneten Pitana, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa-Almanya karşılaşmasında da düdük çalmıştı. A Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıDünya KupasıFutbolRusyaSuudi Arabistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkmaz, Antalya'ya söz verdi
Korkmaz, Antalya'ya söz verdi
Bajic, 1 yıl daha Başakşehir'de
Bajic, 1 yıl daha Başakşehir'de
"Celta, hesap numaralarını istedi"
"Celta, hesap numaralarını istedi"
En gollü turnuva İsviçre'de oynandı
En gollü turnuva İsviçre'de oynandı
Löw'ün gözü Pozzo'nun rekorunda
Löw'ün gözü Pozzo'nun rekorunda
Dünya Kupası'nın en iyi forvetleri
Dünya Kupası'nın en iyi forvetleri
25 yıl sonra gelen buluşma
25 yıl sonra gelen buluşma
Almanlar penaltı ustası
Almanlar penaltı ustası
İşte Dünya Kupası'nın yıldızları
İşte Dünya Kupası'nın yıldızları
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim