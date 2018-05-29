Bektaş, Göztepe'ye imzayı attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Göztepe'nin başarılı bir kulüp olabilmesi ve diğer İstanbul kulüpleriyle rekabetçi hale gelmemiz için kendi stadımıza ve altyapımıza kavuşmamız gerekiyor." dedi.

Sepil, yeni teknik direktör Bayram Bektaş'la Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eski teknik direktörleri Tamer Tuna ile beklentilerinin üzerinde bir sezon geçirdiklerini ve ligi 6. sırada tamamladıklarını söyledi. Bu başarının en büyük mimarının Tamer Tuna ve ekibi olduğunu kaydeden Sepil, "Kontratı 1 seneydi, kontratı karşılıklı yenilmeme kararı aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kulübe çok önemli hizmetler verdi." diye konuştu. Sepil, bu sezonun ardından Göztepe denilince sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu tribün atmosferinin akla geldiğini aktardı.

Gelecek sezon işlerinin daha zor olacağını aktaran Sepil, "Göztepe'nin başarılı bir kulüp olabilmesi ve diğer İstanbul kulüpleriyle rekabetçi hale gelmemiz için kendi stadımıza ve altyapımıza kavuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Mehmet Sepil, gelecek sene amaçlarının yine tehlike yaşamadan ve ızdırap çekmeden ligi tamamlamak olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Geçen sene 19 oyuncu transfer etmek zorunda kaldık, bu sene kadronun önemli bir kısmının koruyan bir Göztepe var. Geleceğe hazır olmak için kendi oyuncularımızı yetiştirmeye yönelik hamlelerimizi yapmamız gereken bir yıl."

Bayram Bektaş ile anlaştıklarını anımsatan Sepil, "Bayram hoca ile anlaşma kararı aldık ve hızlı şekilde uyguladık. Sezon bitmeden önce Bayram hocayı izlemeye almıştık, niyetlerimiz vardı ama bunu play-off'ta yapmadık." dedi. Başkan Sepil, bir soru üzerine, eski teknik direktörleri Tamer Tuna'ya geçen sezonun ikinci devresinde 3 yıllık bir sözleşme önerdiğini dile getirerek, "Kendisi kabul etmedi, sezon sonunda görüşmek istediğini söyledi. Gerekçeleri yeterli bulmadım." şeklinde konuştu.

Kombine bilet fiyatlarının yüksek olduğuna dair eleştirilen olduğunun hatırlatılması üzerine Sepil, kombine bilet fiyatlarının biraz aceleye getirdiklerini belirterek, "Bir takım düzenlemeler yapıyoruz, şikayetleri dinliyoruz, bunlar hallolur." değerlendirmesini yaptı.

Bektaş: "Başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş da sarı-kırmızılı ekipte olmaktan çok mutlu olduğunu, teklif geldiğinde tereddütsüz kabul ettiğini söyledi. Süper Lig'de ilk kez görev yapacağını ve bir an önce sahaya inmek istediğini anlatan Bektaş, "Dinamik bir yapı kuracağız, kadroyu gençleştirmeliyiz, belli bir iskelet kurulmalı her sene 15-20 oyuncuyu alıp gönderdiğinizde kalıcılığı olmuyor. Tribünlerin keyif alacağı başarılı bir takım oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Bektaş, geçen sezon ligde kalma hedefine yönelik bir kadro oluşturulduğunu ve gerçekleştiğine işaret ederek, bu yıl 90 dakika kendi gücünü sahaya yansıtan ve kabul ettiren bir takım oluşturmak istediklerini bu süreçte genç oyunculardan da faydalanacaklarını kaydetti. İzmir'de daha önce futbolculuk ve yardımcı antrenörlük yaptığını hatırlatan Bektaş, "Doğruları yapmak ve bize güvenenleri boşa çıkarmamak için bugünden çalışmaya başladım. Kendime güveniyorum, futbola dün başlamadım, hep futbolun içinde oldum." ifadelerini kullandı.