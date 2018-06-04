Belçika'da sürpriz yok

Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi. Portekiz ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Vincent Kompany'yi kadroya alan Martinez, Los Angeles Kulübünün stoperi Laurent Ciman'ı da tedbiren Rusya'ya götürmeye karar verdi.

Takımların, turnuvadaki ilk maçlarından bir gün öncesine kadar oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham)

Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)