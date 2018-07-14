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Belçika, dünya üçüncüsü oldu

Dünya Kupası'nda Belçika, Ingiltere'yi 2-0 yenerek üçüncü oldu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:11
Belçika, dünya üçüncüsü oldu

Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammedreza Mansouri (İran)

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Tielemans (Dk. 78 Dembele), Meunier, Eden Hazard, Chadli (Dk. 39 Vermaelen), Lukaku (Dk. 60 Mertens)

İngiltere: Pickford, Rose (Dk. 46 Lingard), Dier, Stones, Maguire, Trippier, Jones, Delph, Loftus-Cheek (Dk. 84 Dele Alli), Sterling (Dk. 46 Rashford), Kane

Goller: Dk. 4 Meunier, Dk. 82 Eden Hazard (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 52 Stones, Dk. 77 Maguire (İngiltere), Dk. 90+3 Witsel (Belçika)

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, İngiltere'yi 2-0 mağlup etti ve dünya üçüncüsü oldu.

4. dakikada Belçika öne geçti. Orta sahada topla buluşan Lukaku, sol kanattan bindiren Chadli'ye pasını attı. Chadli, ceza sahasına girmeden altı pas önüne yerden topu gönderdi, Meunier kayarak yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada gelişen İngiltere atağında orta sahadan atılan uzun pası kontrol eden Sterling, Kane'e topu bıraktı. Kane'in ceza sahası içinde gelişine vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

70. dakikada İngiltere beraberlik golüne çok yaklaştı. Belçika yarı sahasının ortasında topla buluşan Dier, Rashford ile verkaç yaptı ve ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Dier, topu Courtois'in üzerinde aşırttı, kaleye giden topu son anda Alderweireld kayarak son anda kornere gönderdi.

80. dakikada Belçika tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Mertens, De Bruyne ile paslaşarak İngiltere ceza sahası önüne geldi. Arka direğe gönderdiği topa Meunier gelişine vurdu. Kaleci Pickford sağına uzandı ve golü önledi, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada Belçika farkı 2'ye çıkardı. De Bruyne, soldan savunma arkasına kaçan Eden Hazard'a pasını attı. Ceza sahası içinde kaleci Pickford ile karşı karşıya kalan Hazard, yakın direk dibine sert vurdu ve topu filelere yolladı: 2-0.

Mücadele Belçika'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İki takım arasında grup aşamasında oynanan karşılaşmayı da Belçika 1-0 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıBelçikaFutbolIngiltere
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