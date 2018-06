Belçikalı oyuncu Inter'de

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Roma'da forma giyen Radja Nainggolan ile prensipte anlaştı.

Kulübün internet sitesinde açıklamaları yer alan sportif direktör Piero Ausilio, "Radja Nainggolan ile her konuda anlaştık. Roma ile yarın görüşeceğiz. Şimdilik her şey yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı. Belçikalı oyuncunun Inter'de başarılı olacağına inandığını belirten Ausilio, "Radja, en üst seviyedeki orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Yarın her şey resmiyete dökülecek ve transferin ayrıntılarını açıklayacağız." diye konuştu.

Nainggolan, geçen sezon Roma formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 11 asiste imza atmıştı.