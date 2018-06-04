Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.192
DOLAR
4.5934
STERLİN
6.1160
EURO
5.3688

Belhanda ve Dirar Rusya yolcusu

Fas Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda Fenerbahçe'den Dirar, Galatasaray'dan Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Da Costa da yer aldı

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:26
Belhanda ve Dirar Rusya yolcusu

Fas Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı.

Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Herve Renard, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi. Kadroda Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa da yer aldı.

2018 Dünya Kupası’nda Portekiz, İspanya ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda mücadele edecek Fas'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Mounir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmad Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Savunma: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saiss (Wolverhampton Wanderers), Manuel Da Costa (Medipol Başakşehir), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Achraf Hakimi (Real Madrid), Hamza Mendyl (Lille),

Orta saha: M'barek Boussoufa (El-Cezire), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Ait Bennasser (Caen), Sofyan Amrabat (Feyenoord), Younes Belhanda (Galatasaray), Faycal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04)

Forvet: Khalid Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Nordin Amrabat (Leganes), Mehdi Carcela (Standard Liege), Hakim Ziyech (Ajax), Youssef En-Nesyri (Malaga)

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFasFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç taraftarın önüne çıkıyor
Ali Koç taraftarın önüne çıkıyor
Cengiz'den taraftara teşekkür
Cengiz'den taraftara teşekkür
Malatya, Bulut ile devam ediyor
Malatya, Bulut ile devam ediyor
Löw'den tartışılacak tercih
Löw'den tartışılacak tercih
Belçika'da sürpriz yok
Belçika'da sürpriz yok
Son maç Rusya'ya karşı
Son maç Rusya'ya karşı
İzmir'in statları yükseliyor
İzmir'in statları yükseliyor
Üyelikten çıkarılıyorlar
Üyelikten çıkarılıyorlar
Rize, menajerlere karşı
Rize, menajerlere karşı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim