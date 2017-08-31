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Ben Arfa, Fener' geliyor mu?

Fenerbahçe, Fransa’nın Paris Saint-Germain ekibinde forma giyen yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa’nın transferi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı

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Ben Arfa, Fener' geliyor mu?

Fenerbahçe, Fransa’nın Paris Saint-Germain ekibinde forma giyen yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa’nın transferi ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyka ilgili yapılan açıklama şöyle: "Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa’nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır."

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