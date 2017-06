"Ben futbolcu oldum demiyorum"

Trabzonspor'da ilk kez A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılan genç oyuncu Yusuf Yazıcı, kulübün 50. yılında şampiyonluğa ulaşmak istediklerini kaydetti.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor dergisindeki röportajında, bordo-mavili takımın altyapısına 8 yaşında seçildiğini belirtti. Pelitli Mahallesi'nde oturdukları dönemde Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulunda oyuncu seçmelerinin yapıldığını ifade eden 20 yaşındaki oyuncu, "Antrenörler Salim Doğan ve Salih Tekke'ydi. Seçmelerde maç başlar başlamaz santradan kaleye gittim ve gol attım. 20 saniye geçmişti, belki daha da az. Golü atar atmaz Salih hoca beni dışarıya çıkardı. Ben seçilemediğimi düşünerek 'Niye beni çıkardın?' gibisinden ağlamaya başladım. Daha sonra hocam 'Oğlum seçildin, ne istiyorsun.' dedi. Onu duyduğumda büyük bir mutluluk yaşadım. O şekilde Trabzonspor'a katılmış oldum." ifadelerini kullandı.

Kendini 'ben futbolcu oldum' diye değerlendirmediğini aktaran Yusuf Yazıcı, şöyle devam etti: "Hala kendimi altyapıdaki Yusuf Yazıcı gibi görüyorum. İçimde inanılmaz bir futbol açlığı var. Şu anda uzun bir yolun en başındayım. Bu yol, zorlu bir yol. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Eksiklerimin farkındayım. Sadece saha içi değil, saha dışı çalışmalar da yapıyorum. Zihinsel dayanıklılık da son derece önemli. Eksiklerimi tamamlamak için zamanım ve enerjim var. Karşılaşabileceğim olası tehditlerin farkındayım. Zorluklarla karşılaştığım anda baş edebilmem için hazır ve güçlü olmalıyım. Sahadayken üzerimde bir baskı hissetmiyorum. Maçta asla heyecanlanmam. Tek aşkım her zaman futbol topu oldu. Hayalim futbolcu olmaktı ve bu yolda herhangi bir unsurun beni olumsuz etkilemesini veya ilgimi dağıtmasını istemiyorum."

Olcay Şahan'a övgü

Yusuf Yazıcı, devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay Şahan'ın kendisine inanılmaz katkıda bulunduğunu vurgulayarak, "Kaptanımızdan da büyük destek görüyorum ama genelde Olcay ağabeyin yanındayım. Tecrübelerini aktarıyor, beni olumlu anlamda motive ediyor." ifadelerini kullandı. Altyapıda oynadığı dönemde kaptan Onur Recep Kıvrak ile seremoniye çıktığını dile getiren genç oyuncu, top toplayıcılık yaptığı dönemdeki futbolcuyla aynı takımda oynamanın inanılmaz bir duygu olduğunu ve bunu yapabildiği için de kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.

"50. yılda şampiyonluk istiyoruz"

Milli futbolcu, gelecek sezonun bordo-mavili kulüp için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek sezon kulübümüzün 50. yılı. Şampiyonluk istiyoruz, bunu başarabiliriz." şeklinde görüş belirtti. Kendi hedefleri konusunda çok fazla konuşmayı sevmediğini belirten Yusuf Yazıcı, "Kısa vadede bu formanın hakkını vermek, şampiyonluk yaşamak, elde edilecek başarılarda pay sahibi olmak istiyorum. Uzun vadede Avrupa'da oynamak isterim tabii ki ancak şunu söyleyeyim, şu anda sadece yapmam gereken işe odaklanmış durumdayım." değerlendirmesinde bulundu.

"Abdülkadir, benden 5 kat daha iyi"

Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın diğer genç oyuncularından Furkan Taş ve Abdülkadir Ömür ile kardeş gibi olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: "İkisi de kardeşim gibi. Furkan'la çok zaman geçiyoruz. Aynı okulda okuduk. Birlikte şampiyonluk yaşadık. Abdülkadir'e 'Benden 5 kat daha iyisin. Büyük oyuncu olacaksın. Sadece inan ve çalış.' diyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Oynamaya başladığında ülkede en çok konuşulan futbolcu olacak diye düşünüyorum. Sahada her an her şeyi yapabilecek bir yeteneği var."