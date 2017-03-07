Bendtner Rosenborg'e gitti

Norveç Birinci Futbol Ligi takımlarından Rosenborg, Danimarkalı milli futbolcu Nicklas Bendtner'i kadrosuna kattı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere Championship ekibi Nottingham Forest'tan transfer edilen 29 yaşındaki golcü oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Profesyonel kariyerine 2005'te İngiltere'nin Arsenal takımında başlayan Danimarkalı futbolcu, bir türlü beklenen seviyeye ulaşamadı. Sonraki yıllarda İngiltere'nin Birmingham ve Sunderland ile İtalya'nın Juventus takımlarına kiralanan Bendtner, 2014'te Alman temsilcisi Wolfsburg ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg ile ikinci sezonunu tamamlayamadan yolları ayrılan Bendtner, geçtiğimiz yılın eylül ayında Nottingham Forest'ın yolunu tuttu. Deneyimli oyuncu, Championship'te çıktığı 15 maçta 2 gol attı. Rosenborg, nisan ayında yeni sezonu başlayacak ligde kazandığı 24 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda bulunuyor.