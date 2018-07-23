Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95305
ALTIN
186.718
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2155
EURO
5.5556

Benfica dördüncü kez rakip

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Portekiz temsilcisinin tarihinde iki Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz takımlarıyla tarihinde 10 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, beşer galibiyet ve yenilgi aldı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:03
Benfica dördüncü kez rakip

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Portekiz'in Benfica takımı, tarihindeki önemli başarlarıyla dikkati çekiyor.

Lizbon temsilcisi, Portekiz Ligi'nde geride kalan sezonu 34 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle 81 puanla tamamladı. Benfica, 88 puanla şampiyon olan Porto'nun ardından ikinci sırada yer aldı ve Fenerbahçe gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda başlama hakkı elde etti.

Porto, Sporting Lizbon ve Braga ile Portekiz futbolunun önde gelen ekiplerinden olan Benfica'nın tarihinde bir çok önemli başarısı bulunuyor. Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden önceki format olan ve dönemin Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki kez şampiyonluk yaşadı. Portekiz temsilcisi, bu organizasyonda 1960-1961 ve 1961-1962 sezonlarında iki sezon üst üste şampiyonluğa uzandı. Benfica, Portekiz Ligi'nde 36 kez şampiyon olurken, Portekiz Kupası'nda 26 kez mutlu sona ulaştı. Lizbon temsilcisi, 7 kez de Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

Befica'ya karşı tarihi hezimet

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini Benfica'ya karşı yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turda Benfica ile eşleşti. Deplasmandaki ilk maçı 7-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da tarihinin en farklı yenilgisini gördü. Fenerbahçe, İstanbul'daki ikinci maçı Engin Verel'in golüyle 1-0 kazanmasına rağmen organizasyona veda etti.

Benfica ile 4 kez karşılaştı

Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile tarihinde 4 kez karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonundaki eşleşmenin ardından Fenerbahçe ile Benfica, 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaştı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibine 3-1 kaybederek, finale çıkma şansını yitirdi.

Portekizlilerle 10 maç

Fenerbahçe, Portekiz temsilcileriyle tarihinde 10 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da farklı kulvarlarda Benfica ile 4, Vitoria Guimaraes, Porto ve Braga ile ikişer kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 5'ini kazanırken, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Portekiz takımlarıyla oynadığı maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesindeki 21 gol engel olamadı.

Maçlarını Lizbon'da oynuyor

Benfica, iç saha maçlarını başkent Lizbon'daki Işık Stadı anlamına gelen Luz Stadı'nda yapıyor. 1954 yılında inşa edilen stat, 2002 yılında yıkılarak yeniden yapıldı. 66 bin 147 kişi kapasiteye sahip stat, 2004 Avrupa Şampiyonası finaline de ev sahipliği yaptı.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2018 17:05
Anahtar Kelimeler:
3. ön Eleme TuruBenficaFenerbahçeFutbolUEFA Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hedef, Vodafone Park'ta Süper Kupa
Hedef, Vodafone Park'ta Süper Kupa
Başakşehir, Burnley'i bekliyor
Başakşehir, Burnley'i bekliyor
Federasyon'dan Mesut'a cevap
Federasyon'dan Mesut'a cevap
"300-400 bin dolar fazladan istiyorlar"
"300-400 bin dolar fazladan istiyorlar"
Fulham ile görüşmeler başladı
Fulham ile görüşmeler başladı
Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
Mesut’a sert eleştiri
Mesut’a sert eleştiri
Mossoro'nun talibi çıktı
Mossoro'nun talibi çıktı
Yeni formattaki ilk kura çekildi
Yeni formattaki ilk kura çekildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim