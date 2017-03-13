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"Beni neden oynatmıyorsun?"

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, devre arasında Shaktar Donetsk'ten kiralık olarak transfer edilen Oleksandr Karavayev'le özel bir görüşme yaptı

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"Beni neden oynatmıyorsun?"

Ukraynalı futbolcu, son dönemde neden forma şansı bulamadığını sormak için Hollandalı teknik direktörle görüşmek istedi. Genç futbolcunun bu isteğini kabul eden Advocaat, yapılan bu görüşmede Advocaat'a "Bir sorun mu var, neden oynama şansı elde edemiyorum" diye soran Karavaev'e "Hiç bir sorun yok. Senden memnunum. Antrenman performansın da çok iyi. Sadece belli bir süredir oynattığım oyuncular iyi performans sergiliyor. O nedenle kadroyu bozmak istemedim. Çalışmalarını eksiksiz sürdürmeni istiyorum. Gelecek maçlarda sana şans vereceğim" şeklinde konuştu.

Bu gelişmeyle moral kazanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Alanyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Karavayev, Fenerbahçe formasıyla oynadığı ilk maçta Denizlispora filelerini havalandırmıştı. (ajansspor)
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FutbolFenerbahçeOleksandr Karavayeiv
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