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"Beraberliğe üzüldük"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor taraftarının ve camiasının ne olursa olsun takımına sahip çıkması gerekiyor" dedi

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:44
"Beraberliğe üzüldük"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor taraftarının ve camiasının ne olursa olsun takımına sahip çıkması gerekiyor. Kalan 13 maçı biz en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki haftadır şansız olduklarını söyledi. Takımının gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu belirten Çalımbay, "Bütün oyuncularımız çok gayretliler, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama maalesef bazen istediğiniz kadar uğraşın bazı şansızlıkları kıramıyorsunuz. Bugün de onlardan bir tanesini yaşadık. Trabzon taraftarının ve camiasının ne olursa olsun takımına sahip çıkması gerekiyor. Kalan 13 maçı biz en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

Çalımbay, "Burada tabii ki beraberliğe üzüldük. Galip gelmek için her şeyi yaptık ama maalesef başladığı gibi bitti. Onun için ne olursa olsun mücadelelerinden dolayı takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

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