Beşiktaş 4 takviye yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2016-2017'de de aynı hedefe ulaşmaya çalışan Beşiktaş, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu kadroya dahil etti.



Beşiktaş, ara transferde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında özellikle savunmadaki rekabeti artıracak transferler gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, Matej Mitrovic'i bonservisiyle aldıktan sonra Ersan Adem Gülüm'ü de Çin'in Hebei China Fortune Kulübünden kiraladı. Beşiktaş'ın bir diğer transferi ise geçmiş sezonlarda Kasımpaşa'da forma giyen Ryan Babel oldu. Sezon başından beri forvet hattını güçlendirmek için arayışta bulunan siyah-beyazlı kulüp, devre arasındaki son transferi eski oyuncusu Demba Ba'yı Çin'den alarak yaptı. Ersan Adem Gülüm'ün ardından bu sefer Çin'in Shanghai Shenhua takımından herhangi bir ücret ödemeden Demba Ba'yı kiralayan Beşiktaş, Ryan Babel'i ise bonservis bedeli vermeden kadroya dahil etti.

Sadece Mitrovic için bonservis bedeli ödedi

Beşiktaş, ara transfer döneminde sadece Matej Mitrovic'in bonservisi için Hırvatistan temsilcisi Rijeka'ya 4,2 milyon avro bonservis bedeli verdi.