Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Beşiktaş 4 takviye yaptı

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan ve bu sezon da aynı hedefle mücadelesini veren Beşiktaş, ara transfer döneminde boş durmadı

01 Şubat 2017 Çarşamba 16:39
Beşiktaş 4 takviye yaptı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2016-2017'de de aynı hedefe ulaşmaya çalışan Beşiktaş, ikinci transfer döneminde 4 oyuncuyu kadroya dahil etti.

Beşiktaş, ara transferde 4 futbolcuyu kadrosuna kattı
Siyah-beyazlı kulüp, devre arasında özellikle savunmadaki rekabeti artıracak transferler gerçekleştirdi. Beşiktaş yönetimi, Matej Mitrovic'i bonservisiyle aldıktan sonra Ersan Adem Gülüm'ü de Çin'in Hebei China Fortune Kulübünden kiraladı. Beşiktaş'ın bir diğer transferi ise geçmiş sezonlarda Kasımpaşa'da forma giyen Ryan Babel oldu. Sezon başından beri forvet hattını güçlendirmek için arayışta bulunan siyah-beyazlı kulüp, devre arasındaki son transferi eski oyuncusu Demba Ba'yı Çin'den alarak yaptı. Ersan Adem Gülüm'ün ardından bu sefer Çin'in Shanghai Shenhua takımından herhangi bir ücret ödemeden Demba Ba'yı kiralayan Beşiktaş, Ryan Babel'i ise bonservis bedeli vermeden kadroya dahil etti.

Sadece Mitrovic için bonservis bedeli ödedi 
Beşiktaş, ara transfer döneminde sadece Matej Mitrovic'in bonservisi için Hırvatistan temsilcisi Rijeka'ya 4,2 milyon avro bonservis bedeli verdi.
Son Güncelleme: 01.02.2017 16:45
Anahtar Kelimeler:
Ersan Adem GülümRyan BabelDemba BaMatej MitrovicAra Transfer DönemiBeşiktaşFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim