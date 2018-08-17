Beşiktaş'a 2. kez rakip

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sırbistan temsilcisi Partizan, geçen sezon bu kulvarda son 32 takım arasına kalmasına rağmen, uluslararası arenada uzun yıllardır önemli bir başarı elde edemedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Lask Linz'i eleyen Beşiktaş, gruplara kalmak için kendisi gibi siyah-beyaz renklere sahip olan Sırbistan'ın köklü kulübü Partizan'la mücadele edecek. Yugoslavya'da 1945 yılında kurulan Partizan, ülkenin Kızılyıldız'la birlikte en büyük iki kulübünden biri konumunuda.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda önemli dereceler

Partizan, Yugoslavya'nın bölünmesi öncesinde Avrupa'da önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlı takım, 1955-1956 ve 1963-1964 sezonlarında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynarken, 1965-1966 sezonunda ise Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale kadar geldi. Finalde İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 2-1 yenilen Partizan, Avrupa şampiyonluğunun kıyısından döndü.

Uluslararası arenadaki son büyük derecesini UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 1989-1990 sezonunda çeyrek final oynayarak elde eden Partizan, daha sonra Avrupa'da başarıya hasret kaldı. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen organizasyonda 2006 yılından bu yana 8 kez gruplara kalan Partizan, geçen sezon ise son 32 turuna kadar yükseldi ve bu turda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e elendi.

27 şampiyonluğu var

Partizan'ın kendi liginde 11'i Yugoslavya, 8'i Sırbistan-Karadağ zamanından olmak üzere toplam 27 şampiyonluğu bulunuyor. Son şampiyonluğunu 2016-2017'de alan Partizan, geçen sezon ligi Kızılyıldız'ın arkasında ikinci bitirmesine rağmen Sırbistan Kupası'nı müzesine götürdü.

Teknik direktörü tanıdık

Partizan'ı 2000-2002 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Zoran Mirkovic çalıştırıyor. Fenerbahçe'yle 2000-2001 sezonunda futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Mirkovic, bu sezon başında Partizan'ın yeni teknik direktörü oldu. Mirkovic yönetiminde Sırbistan Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Partizan, geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle lider Kızılyıldız'ın 5 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

Partizan, UEFA Avrupa Ligi'ne ise 1. ön eleme turundan başladı. İlk turda Karadağ'dan Rudar Pljevi'yi iki maçta da 3-0 yenerek geçen siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda Litvanya'dan Trakai'yi saf dışı bıraktı. Partizan son olarak Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı iki maçta da yenerek eledi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Partizan'ın kadrosundaki en önemli isim olarak, uzun yıllar CSKA Moskova forması da giyen orta saha oyuncusu Zoran Tosic ön plana çıkarken, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan'ın kalesini koruyan Vladimir Stojkovic de siyah-beyazlıların kadrosunda yer alıyor.

Beşiktaş'a 2. kez rakip

Partizan ile Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez eşleşti. İki ekip daha önce, 2014-2015 sezonu UEFA Avrupa Ligi gruplarında rakip olurken, Sırbistan'daki maçı 4-0 kazanan Beşiktaş, İstanbul'da da rakibine 2-1'lik üstünlük kurmuştu. Partizan, Beşiktaş'ın dışında daha önce Fenerbahçe'yle de karşılaştı. 2008-2009 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Partizan'ı İstanbul'da 2-1 yenerek elemişti.

Ateşli seyircisiyle dikkati çekiyor

Partizan, ateşli seyircisiyle dikkati çekiyor. İç saha maçlarını başkent Belgrad'daki yaklaşık 32 bin kişilik Partizan Stadı'nda oynayan siyah-beyazlılar, her maçını büyük bir taraftar desteği altında yapıyor. Sırbistan Ligi'nde iç sahada oynadığı son son 17 maçını da kaybetmeyen Partizan, Avrupa'da ise son 6 müsabakasında yenilgi yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki maçlarında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.