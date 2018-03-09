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Beşiktaş'a dünya markası sponsor

Beşiktaş Kulübü, otomotiv markası Volvo ile sponsorluk anlaşması yaptı

09 Mart 2018 Cuma 13:03
Beşiktaş'a dünya markası sponsor

Beşiktaş Kulübü, otomotiv markası Volvo ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüp başkanı Fikret Orman, Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ile Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyerek sponsorluğu açıkladı. Beşiktaş'ın, otomotiv sektörüne damga vurmuş prestijli bir marka ile yol birlikteliğine başladığını söyleyen Orman, "Beşiktaş'ın globalleşme stratejisiyle uluslararası markalarla iş birliği yapmaya devam ediyoruz. Volvo ile çok önemli bir anlaşmaya imza atacağız. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu önemli iş birliğini Volvo gibi bir marka ile gerçekleştirmekten mutluyuz." diye konuştu.

Volvo'nun güvenlik, kalite ve çevre odaklı anlayışı ile Vodafone Park'ın özelliklerinin uyuştuğunu ifade eden başkan Orman, anlaşma karşılığında futbol takımı oyuncularına ve kulübün üst düzey personeline araç tahsis edileceğini ayrıca 1903 tribününün adının da Volvo 1903 tribünü olacağını söyledi. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen ise, "Beşiktaş ve Volvo'nun marka algısı bizi bu birlikteliğe iten en büyük sebeplerden biri. İki markanın da insana yaptığı yatırım birleştirici bir unsur oldu." dedi.

Fikret Orman ve Sabri Sözen, basın toplantısının ardından Vodafone Park'ta yer alan Volvo marka araçla poz verdi.

AA

Son Güncelleme: 09.03.2018 13:17
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikret OrmanSabri SözenVolvo
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