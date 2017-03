"Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum"

Muhammed Demirci, İstanbulspor Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "Çok erken yaşta adımı duyurdum. Daha 22 yaşındayım, hiçbir zaman, hiçbir şeyden asla pes etmedim. Kaybettiğim şeyler olabilir ama hatalarımdan ders aldığım için her şeyi kaybettiğimi düşünmüyorum. Eskiden hedeflediğim yerlere geç de olsa ulaşabileceğime inanıyorum." diye konuştu. Adının çocuk yaşta duyulması ve o dönemdeki "Türk Messi" yakıştırmalarıyla ilgili olarak Muhammed, "Bana 'Messi' dedikleri için üzerimde baskı hissetmedim ama çocuk yaşta bir oyuncuya henüz oynamadan böyle yakıştırmalar yapılmamalı. Beşiktaş'ta şanssızlıklar yaşadım, kiralık gittiğim yerlerde de oynayamadım. Tabii ki burada benim de hatalarım vardı." ifadelerini kullandı.



"Bir gün yeniden Beşiktaş formasını giymek istiyorum"

Muhammed, Beşiktaş'ta bekleneni verememesi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Beklenen çıkışı yakalayamamamdaki en büyük faktör, Beşiktaş'ta geçirdiğim sakatlık ve tam iyileşmeden sahalara dönmemdi. Ağrılarım vardı, bu nedenle tam olarak kendimi oyuna veremedim. O zamanın heyecanı ile hep oynamak istiyordum, çünkü Beşiktaş gibi takımda çok fazla forma şansı buluyordum. Bazı dış faktörler de vardı ama artık onları konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum." Muhammed, Beşiktaş'a dönmek gibi bir hedefi olup olmadığı sorusuna, "Beşiktaş'ta forma giymeyi tabii ki herkes ister. Benim de bir gün yeniden Beşiktaş forması giyme isteğim var ama Beşiktaş alt yapısından çıktım diye de kendimi yalnızca Beşiktaş, diye şartlamıyorum. Çünkü performans olarak iyi olduğum dönemde, Beşiktaş'ın benim bölgemde bir oyuncuya ihtiyacı olmayabilir. Ben hak ettiğim yerlerde oynamanın hayallerini kuruyorum." şeklinde cevap verdi.

"Şampiyonlukta emeğim olması için çalışıyorum"

İstanbulspor'da yeniden kendine geldiğini ve performansının her geçen gün arttığını dile getiren Muhammed, şöyle devam etti: "Şu an iyi durumdayım, düzenli olarak oynuyorum. Takımıma katkı sağlıyorum. Bu konuda takım arkadaşlarımın ve hocamın payı büyük. Onlar ne olursa olsun geçmişe dair bana destek oldular ve çok iyi şeyler yapabileceğimi söylediler. Tabii bu benim için yeterli olmayacak, oynadığım her dakika takıma faydalı olmak istiyorum. Takıma faydalı oldukça kişisel olarak da geliştiğimi hissediyorum. İstanbulspor'un şampiyonluğunda emeğim olması için çalışıyorum." En büyük hedeflerinin TFF 1. Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayan Muhammed, "Zaman zaman liderliği kaybetsek de hiçbir zaman yarıştan kopmadığımızı gösterdik. İyi sonuçlar aldık, en yakın rakiplerimizi yendik. 5 puan fark attık. Şu an için avantaj bizim elimizde gibi gözüküyor ama bunu sürdürmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa en yakın olan biziz ve inşallah buna ulaşacağız. Önümüzdeki maçları kazanıp rakiplerimize bakmadan kendi işimizi kendimiz hallederek şampiyon olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. Şampiyonluk yaşamanın öz güveni için de olumlu olacağının altını çizen Muhammed Demirci, şöyle konuştu: "Kendime yeni hedefler koydum, bu hedefler doğrultusunda üzerine koyarak çalışıyorum. Şampiyon olduktan sonra da burada kalmak isterim. Çünkü burası bana çok şey kattı. 1. Lig'e çıkınca daha fazla şeyler katacaktır. 1. Lig'e çıkarsak oradan da Süper Lig'e çıkmanın çok uzak olmadığını düşünüyorum. Daha sonraki hedeflerim arasında milli takıma da gitmek var. Önceden söylenen şeyleri, sonradan gerçekleştirmek istiyorum."

"5 puan farkta Yalçın hocanın payı çok büyük"