Beşiktaş'a Gomez'i unutturacak golcü

Aboubakar ve Demba Ba'nın kiralık sürelerinin dolması nedeniyle mutlaka bir golcü transfer edecek olan Beşiktaş, ses getirecek bir transfere imza atıyor.



Goal'ün edindiği bilgilere göre Beşiktaş, Juventus 'tan Mario Mandzukic 'i kadrosuna katmak için büyük aşama kaydetti. Transferde Hırvat yıldızla herhangi bir pürüz yaşamayan Beşiktaş, Juventus Teknik Direktörü Allegri'den oyuncu için gelecek raporu bekliyor. Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finaline odaklanan Juventus'ta İtalyan çalıştırıcı Allegri, Devler Ligi finalinin hemen ardından Mandzukic ile ilgili kararını verecek ve transferi kabul etmesi durumunda Beşiktaş, Mandzukic'i derhal kadrosuna katacak.

ALLEGRI, MERKEZDEN KANATLARA ÇEKTİ

Forvetin merkezinde görev yapmasına rağmen Allegri tarafından kanatlarda tercih edilen Mandzukic, bu sezon İtalyan devinde görev aldığı maçlarda büyük katkı sağladı. 32 Serie A, 10 Şampiyonlar Ligi ve 4 İtalya Kupası maçı olmak üzere toplamda 46 karşılaşmaya çıkan Hırvat yıldız, bu maçlarda 9 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

AVRUPA'YI SALLADI!

Dinamo Zagreb forması giyerken keşfedilen ve Wolfsburg'a transfer olarak kariyerinde yükselişe geçen Mandzukic, muhteşem bir kariyere sahip. İki sezon giydiği Wolfsburg formasını 2012'de çıkaran Hırvat yıldız, 12 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern Münih'te de iki sezon top koşturduktan sonra Bundesliga'dan ayrılan golcü, 2014'te 22 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Atletico Madrid'de bir sezon geçiren Mandzukic, 2015'te İspanyol devinden ayrılıp 19 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu ve halen İtalyan devinde top koşturuyor.