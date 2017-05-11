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Beşiktaş'a iki müjde

Beşiktaş'ta Demba Ba ve Hutchinson antrenmanlara başladı

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Beşiktaş'a iki müjde

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile 15 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları geçen Demba Ba ve Atiba Hutchinson çalışmalara başladı. Tolgay Arslan ise takımdan ayrı bireysel çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde minyatür kale maç oynayan futbolcular, şut çalışması yaparak günü tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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