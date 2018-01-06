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"Beşiktaş'a karşı 6-0'ı beklemiyorduk"

Sivasspor'un Ukraynalı futbolcusu Sergiy Rybalka, Süper Lig'de sezonun ilk yarısının kendileri için iyi geçtiğini, daha da üst basamaklarda olabileceklerini söyledi

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:22
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"Beşiktaş'a karşı 6-0'ı beklemiyorduk"

Kırmızı-beyazlı ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında Süper Lig'deki ilk yılını değerlendiren Rybalka, "İlk yarıyı daha üst sırada bitirebilirdik. Yine de ligin ilk yarısı bizim için iyi geçti. Sekizinci sırada yer alıyoruz. İkinci yarıya iyi hazırlanıyoruz. Performansımızın üstüne biraz daha koyup, üst sıralara çıkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı. Sivasspor'a transfer sürecinden de bahseden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden önce Dinamo Kiev ile iki şampiyonluk yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadım. Son iki sezonum çok güzel geçti. Daha sonra takımda yenilenmeler oldu ve artık ayrılmam gerekiyordu. Sivasspor bu sırada güzel bir teklif sundu ve ben de kabul ettim." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçı

Ukraynalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'de oynarken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 6-0 mağlup ettikleri mücadelede, siyah-beyazlı ekibin gördüğü ilk kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu kaydetti. Rybalka, grupta Beşiktaş'tan iki karşılaşmada 4 puan aldıklarını hatırlatarak, "İlk maçta gruptan çıkmak adına ikinci maçta da prestij için mücadele etmiştik. Beşiktaş'a karşı iki müsabakada da 90 dakika oynadım. Evimizdeki maçta Beşiktaş karşısında 6 farklı bir galibiyet beklemiyorduk. Biz oyunumuzu oynadık ve 6-0 galip geldik. Taraftarımız önünde farklı kazandığımız için çok mutlu olmuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın "kırılma anı" olarak nitelendirdiği Andreas Beck'in 29. dakikada gördüğü kırmızı kart hakkında ise Ukraynalı oyuncu şunları aktardı: "Bu kadar erken bir kırmızı kart beklemediğimiz bir şeydi. Daha sonra penaltıdan ikinci golümüzü bulduk. Ardından iyice rahatladık, 4 gol daha attık ve farklı bir şekilde sahadan galip ayrıldık. Bu olayın üzerinden çok zaman geçti ama fikrimi söylememi isterseniz, pozisyon penaltıydı ama kırmızı kartın doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum."

AA

Son Güncelleme: 06.01.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporSergiy RybalkaFutbolDemir Grup Sivasspor
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