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"Beşiktaş'a karşı favoriyiz"

Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesinde kağıt üstünde favori olduklarını söyledi

20 Aralık 2017 Çarşamba 16:42
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"Beşiktaş'a karşı favoriyiz"

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te takımın yıldız ismi Thomas Müller, önemli açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Thomas Müller, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili olarak, ''Kağıt üstünde Avrupa'nın diğer büyük ekiplerine göre daha kolay bir takımla eşleştik. Fakat yine de turu geçmek için en iyi oyunumuzu sergilemeliyiz, özellikle de deplasmandaki maçta'' dedi.

Turun favorisi biziz

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a karşı favori olduklarını belirten Müller, ''Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz ve bu sınavı geçmek istiyoruz. Biz ciddi bir takımız ve neler verebileceğimizi biliyoruz'' diye konuştu.

Dikkat çeken Heynches sözleri

Carlo Ancelotti'nin yerini alan Jupp Heynckes ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan yıldız futbolcu, ''Takım bir sarsıntı geçirmişti. Heynckes büyü mü yaptı bilmiyorum, ancak onun gelişiyle takımda sorumluluklar yerine gelmeye başladı. Dünyanın en iyi taktiklerinin bile fayda etmediği bireysel hatalar yaptık. Fakat Heynckes, içgüdüleriyle ve tecrübesiyle bizi birleştirdi'' dedi.

Form durumlarını değerlendirdi

İçinde bulundukları form durumunu da değerlendiren Thomas Müller, ''Ligde üç maçtır üst üste 1-0'lık skorlarla rakiplerimizi domine etmeden kazanıyoruz. Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Paris'te 3-0 kaybettik ve bu büyük bir mesele haline geldi. Sonra evimizde 3-1 kazandık ve bu da büyük bir olay oldu'' dedi.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 20.12.2017 16:50
Anahtar Kelimeler:
Thomas MüllerBeşiktaşBayern MünihFutbol
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