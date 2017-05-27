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Beşiktaş'a karşı genç kaleci

Ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da, sakatlıkları bulunan kaleci Victor ile Elyasa'nın durumu maç saatinde belli olacak

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Beşiktaş'a karşı genç kaleci
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor, yarın lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Kalyon Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da, sakatlıkları bulunan kaleci Paulo Victor ve Elyasa Süme'nin Beşiktaş karşısında görev alıp alamayacakları maç saatinde belli olacak. Kalecilerden Gökhan Değirmenci ile Galatasaray maçı öncesinde yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekipte Victor'un görev alamaması durumunda Erten Ersu, yarınki maçta kalede yer alacak. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki eldiven, bu sezon ligde görev alamazken, kupada oynadığı 8 maçta kalesinde 6 gol gördü. 
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STSLBeşiktaşGaziantepspor
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