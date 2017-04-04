"Beşiktaş'a karşı şanssızdık"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Spor Toto Süper Lig'de 3-0 kaybettikleri Beşiktaş maçında birçok kırılma anı olduğunu söyledi.



Maçı kendi taraflarına çevirebilecekleri fırsatlar yakaladıklarını belirten Kaynar, "Uğur Çiftçi'nin şutunu rakip kaleci kurtarmasa, belki de farklı bir senaryo izleyecektik." dedi. Kaynar, "Rakip kalecinin talihsiz sakatlığı ve kaleci Tolga'nın oyuna girişiyle başka bir senaryo yaşandı. Maçı kendi tarafımıza çevirebileceğimiz fırsatlar da yakaladık ama şanssızlık ağır bastı. Tüm bu sonucu düşündüğümüzde aradaki büyük bütçe farkını da unutmamak gerekir." diye konuştu. Ligde Antalyaspor ve Adanaspor ile iç sahada yapacakları karşılaşmaların yanı sıra deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacakları erteleme maçının önemine dikkati çeken Kaynar, "Bu üç maçı hedef maçı olarak görmek mümkün. Alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz. Bu maçlardan iyi sonuçlarla ayrılırsak ligin son bölümüne üst basamaklara çok daha yakın girebiliriz. Aşağıdan tamamen kopmak, yukarıya biraz daha yaklaşmak için bu maçları basamak olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübüne teşekkür

Hakan Kaynar, karşılaşma öncesi kendilerini ağırlayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Kaynar, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'a, üzerinde "06" ve "İlhan Cavcav" yazan Beşiktaş forması hediye edilmesinin ve davetteki inceliklerin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.