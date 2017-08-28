Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşiktaş'a rakip çıktı

Beşiktaş'a Domagoj Vida transferinde rakip çıktı

Bu haber kez okundu.

Beşiktaş'a rakip çıktı

İtalyan Tuttosport gazetesinin haberine göre stoper arayışlarını sürdüren Inter'de gündeme Vida geldi. Dinamo Kiev'le olan sözleşmesi 31 Aralık 2017'de bitecek olan Hırvat stoper için 6 aylık kiralama bedeli önerecek olan Milano ekibi, ocakta da yıldız oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katacak. Inter, Gary Medel'i Beşiktaş'a satmış, Jeison Murillo'yu da Valencia'ya kiralamıştı. Şu anda gündemde Mustafi, Dragovic gibi isimler olsa maliyeti nedeniyle en uygun isim olarak Vida ön plana çıkıyor. 

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşVidaInter
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100