Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102091
ALTIN
184.622
DOLAR
4.4522
STERLİN
6.0188
EURO
5.2513
banner138

Beşiktaş'a ret, Mossoro'ya indirim

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın, Türkiye Kupası yarı final rövanşında belirlenen saatte sahaya gelmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübü'ne verilen cezaları onadı

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:01
Beşiktaş'a ret, Mossoro'ya indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında belirlenen saatte sahaya gelmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübü'ne verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş'ın (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kurul ayrıca, Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro'ya verilen 4 maçlık cezanın 3 maça düşürüldüğünü, Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un kalecisi Milan Lukac'a verilen 4'er maçlık cezaların ise onandığını duyurdu.

Açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nün, futbolcu Aykut Demir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na karşı yaptığı itirazın reddedildiği aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSporTahkim KuruluTürkiye Futbol FederasyonuZiraat Türkiye Kupası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan'a Avrupa müjdesi
Aslan'a Avrupa müjdesi
Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?
Pepe ve Babel, takımda kalacak mı?
Tarihi başarının 18. yıl dönümü
Tarihi başarının 18. yıl dönümü
Buffon Juventus'a veda etti
Buffon Juventus'a veda etti
"Fenerbahçe'den teklif geldi"
"Fenerbahçe'den teklif geldi"
Aslan, Prandelli'ye servet ödeyecek
Aslan, Prandelli'ye servet ödeyecek
Son maç Karabük ile
Son maç Karabük ile
Çalımbay, Trabzon kararını verdi
Çalımbay, Trabzon kararını verdi
Gomis'e krallıkta rakip yok
Gomis'e krallıkta rakip yok

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim