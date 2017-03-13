Beşiktaş'a Talisca'da rakip çıktı

Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre gelecek sezon için iyi bir hücum hattı oluşturmayı planlayan Serie A ekibi Lazio iki ismi yakın takibe aldı. Bunlardan ilki Udinese forması giyen Duvan Zapata. Forvet hattında görev alan Kolombiyalı golcü bu sezon 28 lig maçında 7 gol kaydetti.



Gazete, bir diğer alternatifin ise Anderson Talisca olduğunu yazdı. Geçtiğimiz senelerde Burak Yılmaz, Cedric Bakambu gibi Süper Lig yıldızlarına da kanca atan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin bu sefer Talisca'yı gözüne kestirdiği belirtildi. Takımın kilit ismi Keita Baldé'nin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ve onun yerini Talisca'nın doldurabileceği ifade edildi. Talisca sezon başında Beşiktaş ile 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi imzalamıştı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maçta görev alan 23 yaşındaki oyuncu 9 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.