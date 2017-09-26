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Beşiktaş'a Türk oyuncu cezası

PFDK, Beşiktaş'a TFF'ye bildirilen A takım listesinde kurallara uymadığı gerekçesiyle toplamda 200 bin lira para cezası kesti

26 Eylül 2017 Salı 14:13
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Beşiktaş'a Türk oyuncu cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş'a toplamda 200 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, A takım listesinde 14 Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip oyuncu bildirilmesi gerekirken 11 futbolcu bildiren Beşiktaş'a talimatlara aykırılık nedeniyle 150 bin lira para cezası verdiği bildirildi. Kurulun siyah-beyazlı kulübe ayrıca A takım listesine bildirilen futbolcuların kritere uymadığı gerekçesiyle 50 bin lira daha para cezası kestiği kaydedildi. Disiplin kurulunun, A takım listesine bildirilen futbolcuların kriterlere uymaması nedeniyle TFF 1. Lig temsilcilerinden İstanbulspor'a 75 bin lira, Ümraniyespor'a ise 25 bin lira ceza verdiği aktarıldı.

Adanasporlu Vinicius'a 2 maç men

PFDK, Adanasporlu futbolcu Vinicius Santos Silva'ya 2 maç men cezası uyguladı. Kurulun TFF 3. Lig temsilcisi Kozan Belediyespor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcuyu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ettiği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolPfdkProfesyonel Futbol Disiplin KuruluSüper LigTFFTürkiye Futbol Federasyonu
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