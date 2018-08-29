Beşiktaş, Avrupa'da tur peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka Spor Smart'tan naklen yayımlanacak. Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, seyircisi önünde yapacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0'lık beraberlikte de tur atlayacak. Müsabaka 1-1 tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da sonuç değişmezse, gruplara kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Partizan'ın turu geçebilmesi için İstanbul'dan 1-1 dışında gollü beraberlik veya galibiyetle ayrılması gerekiyor. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası biten İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, görev verilmesi durumunda yarınki müsabakada forma giyebilecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle son lig maçında oynayamayan kaleci Tolga Zengin ile Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ise son antrenmanda yer aldı.

210. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 210. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 209 maçta rakiplerine 80 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 276 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

Güneş’in 32. maçı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 32. karşılaşmasını yarın oynayacak. Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Güneş, Partizan mücadelesiyle bu rekorunu 32 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 52 gol atan Beşiktaş, kalesinde 43 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 108. maç

Siyah-beyazlılar, Partizan mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 108. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 107 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 49 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 170 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 128 gol gördü.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.