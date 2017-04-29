Beşiktaş, Başakşehir'i yenemiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın lig ikincisi Medipol Başakşehir 'e konuk olacak lider Beşiktaş , rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 19 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi. İki ekip arasında 17'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 19 resmi maçtan 4'ünü Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Taraflar arasındaki son 10 resmi maçtan 8'i berabere biterken, rekabette Beşiktaş 23, Medipol Başakşehir ise 22 gol attı.

Genelde berabere bitiyor

İki ekip Süper Lig'de 17 kez karşılaştı, Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir 3 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 10 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 21 golüne, turuncu-lacivertli ekip 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş, galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 12 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her 2 maçı da yitiren siyah-beyazlılar, aynı sezon Kayseri'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı rakibine 2-2 biten uzatma bölümü sonrasında penaltı atışlarıyla üstünlük kurarak, kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, 2011-2012 sezonundaki lig maçlarında rakibiyle BJK İnönü Stadı'nda 1-1, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ise 2-2 berabere kaldı. 2012-2013 sezonundaki maçlar ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-1, BJK İnönü Stadı'nda 2-2 bitti. 2014-2015 sezonunun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada Beşiktaş 2-1 galip geldi, ikinci yarıda aynı stattaki maç 0-0 sona erdi. Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı, ikinci yarıda aynı stattaki karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Bu sezon ise Vodafone Arena'daki müsabaka 1-1 tamamlandı.

9 deplasmanda bir kez yenebildi

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 9 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi. İki takım, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde 7'si Atatürk Olimpiyat, 2'si Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda olmak üzere 9 kez karşı karşıya geldi. Sekizi Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere bu maçlardan 3'ünü Medipol Başakşehir, birini Beşiktaş kazandı, 5 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda 13 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 9 maçın tamamında gol yerken, sadece birinde gol yollarında suskun kaldı. Zirve yarışında puan farkını kapatabilmek için yarınki maçta galibiyeti hedefleyen Medipol Başakşehir ise Beşiktaş'ı son olarak 2011'de mağlup etti. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundaki her iki maçı da kazanan turuncu-lacivertli ekip, daha sonra biri Türkiye Kupası, 9'u lig olmak üzere 10 resmi müsabakada rakibini mağlup edemedi. Bu süre içindeki karşılaşmalardan 8'i berabere bitti, 2'sini Beşiktaş kazandı.